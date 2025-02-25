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«PRO-ПРАВО»: Какую опасность таит в себе интернет?

26.02.2025 12:45 «ПЛН-FM»

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Соколова продолжает разговор о кибербезопасности и о том, как защитить ребенка в интернете. Сегодня она расскажет, какой опасности подвергают себя дети, размещая в интернете ту или иную информацию.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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