«PRO-ПРАВО»: Какую опасность таит в себе интернет?

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Соколова продолжает разговор о кибербезопасности и о том, как защитить ребенка в интернете. Сегодня она расскажет, какой опасности подвергают себя дети, размещая в интернете ту или иную информацию.

Источник: ПЛН-FM