Рейтингомер: новые лица и старые проблемы

Всех приветствую! С вами снова господин Рейтингомер с еженедельными оценками публичной активности участников политического процесса Псковской области. Как и всегда, оценки мы выставляем пятибалльной шкале. Плюсами отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минусы - это поражения и ошибки. Давайте мериться рейтингами!

Источник: ПЛН-FM