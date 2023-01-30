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Рейтингомер: новые лица и старые проблемы
31.01.2023 12:45 «ПЛН-FM»
Всех приветствую! С вами снова господин Рейтингомер с еженедельными оценками публичной активности участников политического процесса Псковской области. Как и всегда, оценки мы выставляем пятибалльной шкале. Плюсами отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минусы - это поражения и ошибки. Давайте мериться рейтингами!
Источник: ПЛН-FM
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