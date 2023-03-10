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Рейтингомер: проводы Новицкой, спарринг Баева с Ножкой и тайна советника Сергеева
13.03.2023 18:30 «ПЛН-FM»
Привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением. Как всегда, в начале недели будем измерять активность региональных политиков, чиновников и прочих публичных персон. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!
Источник: ПЛН-FM
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