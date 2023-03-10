Рейтингомер: проводы Новицкой, спарринг Баева с Ножкой и тайна советника Сергеева

Привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением. Как всегда, в начале недели будем измерять активность региональных политиков, чиновников и прочих публичных персон. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

Источник: ПЛН-FM