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«Экосреда»: Кандидат химических наук Лариса Никольская о качестве питьевой воды в Пскове
29.03.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - доцент кафедры инженерных технологий и техносферной безопасности ПсковГУ, кандидат химических наук Лариса Никольская. Ведущий Сергей Елизаров обсудил с ней качество питьевой воды в Пскове.
Источник: ПЛН-FM
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