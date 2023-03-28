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«Экосреда»: Кандидат химических наук Лариса Никольская о качестве питьевой воды в Пскове

29.03.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - доцент кафедры инженерных технологий и техносферной безопасности ПсковГУ, кандидат химических наук Лариса Никольская. Ведущий Сергей Елизаров обсудил с ней качество питьевой воды в Пскове.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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