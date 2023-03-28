«Экосреда»: Кандидат химических наук Лариса Никольская о качестве питьевой воды в Пскове

Гость студии - доцент кафедры инженерных технологий и техносферной безопасности ПсковГУ, кандидат химических наук Лариса Никольская. Ведущий Сергей Елизаров обсудил с ней качество питьевой воды в Пскове.

Источник: ПЛН-FM