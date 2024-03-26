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«Экосреда»: Питьевая вода в Пскове
27.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - главный технолог муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев.
Ведущий, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил с ним о питьевой воде в Пскове.
Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».
Источник: ПЛН-FM
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