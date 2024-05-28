28.05.2024 12:35 «Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о старте летнего сезона на территории округа №6
27.05.2024 18:35 «Беседка»: «Мусорный разрыв» в Псковской области – каким будет переходный период в сфере ТКО?
«Экосреда»: О важности экологических акций
29.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор АНО «Экопрактика» Виктория Посадская. Ведущий, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил с ней о деятельности экоцентра и о важности проведения экологических акций.
Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»
Источник: ПЛН-FM
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