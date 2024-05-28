«Экосреда»: О важности экологических акций

Гость студии - директор АНО «Экопрактика» Виктория Посадская. Ведущий, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил с ней о деятельности экоцентра и о важности проведения экологических акций.

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»

Источник: ПЛН-FM