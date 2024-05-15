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«Три мудреца»: Глас народа – глас Божий?

16.05.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Новый выпуск программы «Три мудреца» провели Олег Добрынин, Артем Татаренко и Константин Калиниченко. Главная тема, которую они обсудили - «Terra incognita»: глас народа – глас Божий?».

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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