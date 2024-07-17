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«Три мудреца»: Terra incognita - кадровый голод как якорь развития региона
18.07.2024 14:00 «ПЛН-FM»
В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Три мудреца». Его провели Максим Костиков, Олег Добрынин, Артем Татаренко.
Основная тема обсуждения - «Terra incognita: кадровый голод как якорь развития региона». Также радиослушателей, как обычно, ждал ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.
Источник: ПЛН-FM
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