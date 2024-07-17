www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
2 июля 12 июня 26 июня 1 июля 5 апреля 27 июня 28 июня 29 мая Телефон прямого эфира 1 мая 18 июня 1 июля 11 июня 1 июля 1 июля 26 июня

«Три мудреца»: Terra incognita - кадровый голод как якорь развития региона

18.07.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Три мудреца». Его провели Максим Костиков, Олег Добрынин, Артем Татаренко.

Основная тема обсуждения - «Terra incognita: кадровый голод как якорь развития региона». Также радиослушателей, как обычно, ждал ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?












  смотреть результаты



Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?












  смотреть результаты