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«Три мудреца»: Деградация политического класса?

08.08.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Тема разговора - «Деградация политического класса?», а поводом для ее обсуждения стали статистические данные, согласно которым из года в год в России растет процент отсева кандидатов, выдвигающихся на губернаторские выборы, и это притом, что число желающих баллотироваться в губернаторы снижается. Кроме того, как обычно, «мудрецы» представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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