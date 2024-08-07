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«Три мудреца»: Деградация политического класса?
08.08.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Тема разговора - «Деградация политического класса?», а поводом для ее обсуждения стали статистические данные, согласно которым из года в год в России растет процент отсева кандидатов, выдвигающихся на губернаторские выборы, и это притом, что число желающих баллотироваться в губернаторы снижается. Кроме того, как обычно, «мудрецы» представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.
Источник: ПЛН-FM
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