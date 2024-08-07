«Три мудреца»: Деградация политического класса?

Тема разговора - «Деградация политического класса?», а поводом для ее обсуждения стали статистические данные, согласно которым из года в год в России растет процент отсева кандидатов, выдвигающихся на губернаторские выборы, и это притом, что число желающих баллотироваться в губернаторы снижается. Кроме того, как обычно, «мудрецы» представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Источник: ПЛН-FM