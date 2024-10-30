www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
21 октября 22 октября 23 октября 17 октября 24 октября 21 октября 24 октября Телефон прямого эфира 18 октября 2 августа 21 октября 22 октября 22 октября 22 октября 21 октября 17 октября

«Три мудреца»: Вам заняться нечем? О приоритетах государственных мужей

31.10.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца». 

Эфир провели Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко. Ключевая тема, которую они обсудили: «Вам заняться нечем? О приоритетах государственных мужей». 

Кроме того, как обычно, «мудрецы» представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. 

Напомним, в рамках программы «Три мудреца» ведущие непринужденно и нескучно обсуждают интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни. «Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нужно ли вернуть обязательное распределение молодых специалистов?










  смотреть результаты



Нужно ли вернуть обязательное распределение молодых специалистов?










  смотреть результаты