«Три мудреца»: Почему власти не могут заставить работать подрядчиков?

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».

Эфир для вас провели Максим Костиков, Олег Добрынин и Артём Татаренко. Ключевая тема, которые они обсудили, «Terra incognita»: Почему власти не могут заставить работать подрядчиков?

Кроме того, как обычно, «мудрецы» представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Источник: ПЛН-FM