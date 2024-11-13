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«Три мудреца»: Почему власти не могут заставить работать подрядчиков?
14.11.2024 14:00 «ПЛН-FM»
В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».
Эфир для вас провели Максим Костиков, Олег Добрынин и Артём Татаренко. Ключевая тема, которые они обсудили, «Terra incognita»: Почему власти не могут заставить работать подрядчиков?
Кроме того, как обычно, «мудрецы» представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.
Источник: ПЛН-FM
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