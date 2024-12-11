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«Три мудреца»: Поле чудес в стране дураков?

12.12.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».

Эфир для провели Максим Костиков, Олег Добрынин и Артём Татаренко. Ключевая тема, которую они обсудили: почему, вместо выстраивания эффективных механизмов госуправления, власти предпочитают заниматься популизмом?

Кроме того, как обычно, «мудрецы» представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Напомним, в рамках программы «Три мудреца» ведущие непринужденно и нескучно обсуждают интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни. «Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Источник: ПЛН-FM



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