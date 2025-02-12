«Три мудреца»: Перспективы мира. Восторги и ужас

Главная тема выпуска - «Перспективы мира: восторги и ужас».

Также «мудрецы» Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Источник: ПЛН-FM