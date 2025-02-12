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«Три мудреца»: Перспективы мира. Восторги и ужас

13.02.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Главная тема выпуска - «Перспективы мира: восторги и ужас».

Также «мудрецы» Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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