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«Три мудреца»: Нужно ли перемирие в конфликте на Украине?
13.03.2025 14:00 «ПЛН-FM»
В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».
Ключевая тема, которую сегодня обсудили ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко - «Нужно ли перемирие в конфликте на Украине?».
Кроме того, «мудрецы», как обычно, представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.
Источник: ПЛН-FM
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