«Три мудреца»: Что не так с реформой здравоохранения в регионе?

Ключевая тема, которую сегодня обсудили ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко - «Что не так с реформой здравоохранения в регионе?». Кроме того, «мудрецы», как обычно, представили ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Источник: ПЛН-FM