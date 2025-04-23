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«Три мудреца»: Что не так с реформой здравоохранения в регионе?

24.04.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Ключевая тема, которую сегодня обсудили ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко - «Что не так с реформой здравоохранения в регионе?». Кроме того, «мудрецы», как обычно, представили ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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