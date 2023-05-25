«Пастырь»: О чём мы молимся перед экзаменами?

Совсем недавно в российских школах прозвенел последний звонок. У 11-классников начинается пора сдачи ЕГЭ, да и у студентов экзамены тоже не за горами. Многие помнят, насколько это ответственное и волнительное время. В новом выпуске программы «Пастырь» священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове, расскажет, как РПЦ относится к этому важному этапу.

Источник: ПЛН-FM