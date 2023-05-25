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«Пастырь»: О чём мы молимся перед экзаменами?
26.05.2023 09:00 «ПЛН-FM»
Совсем недавно в российских школах прозвенел последний звонок. У 11-классников начинается пора сдачи ЕГЭ, да и у студентов экзамены тоже не за горами. Многие помнят, насколько это ответственное и волнительное время. В новом выпуске программы «Пастырь» священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове, расскажет, как РПЦ относится к этому важному этапу.
Источник: ПЛН-FM
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