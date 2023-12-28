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«Пастырь»: Новый год и Рождество Христово

29.12.2023 09:00 «ПЛН-FM»

Буквально через считанные дни наступит Новый год, а еще через неделю — Рождество Христово. Поэтому не удивительно, что новый выпуск программы посвящен этим праздникам.

Как они появились? Каким смыслом мы наполняем их празднование? Уместно ли празднование Нового года, если он выпадает на Рождественский пост? Об этом и многом другом расскажет священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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