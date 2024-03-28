«Пастырь»: О молитве Ефрема Сирина

Ведущий - священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, - сегодня расскажет о молитве, которая чаще всего слышится в храмах во время Великого поста. Именно она вдохновила великого поэта Пушкина на создание одного из стихотворений. Это молитва Ефрема Сирина.

Источник: ПЛН-FM