12:50 «Изборские истории»: Картины и судьбы, весна в Изборске и «Боговы полотенца королевства Сетомаа»
28.03.2024 14:00 «Сообразим на троих»: Теракт и общественный договор, борьба с коррупцией и повышение тарифов на ЖКУ
28.03.2024 13:05 «Коммунальный ликбез»: Формирование комфортной городской среды в вопросах и ответах
«Пастырь»: О молитве Ефрема Сирина
29.03.2024 08:30 «ПЛН-FM»
Ведущий - священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, - сегодня расскажет о молитве, которая чаще всего слышится в храмах во время Великого поста. Именно она вдохновила великого поэта Пушкина на создание одного из стихотворений. Это молитва Ефрема Сирина.
Источник: ПЛН-FM
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