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«Пастырь»: О молитве Ефрема Сирина

29.03.2024 08:30 «ПЛН-FM»

Ведущий - священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, - сегодня расскажет о молитве, которая чаще всего слышится в храмах во время Великого поста. Именно она вдохновила великого поэта Пушкина на создание одного из стихотворений. Это молитва Ефрема Сирина.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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