«Пастырь»: Преподобная Мария Египетская

На следующей неделе в православных храмах будет совершаться особое великопостное богослужение, посвященное памяти преподобной Марии Египетской. Она жила очень давно, но ее жизнеописание все еще не потеряло актуальность. Подробнее о святой, считающейся покровительницей кающихся женщин, и о совершенном ею подвиге, рассказывает клирик псковского храма святого благоверного князя Александра Невского иерей Максим Васильев.

Источник: ПЛН-FM