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«Пастырь»: Преподобная Мария Египетская

12.04.2024 08:30 «ПЛН-FM»

На следующей неделе в православных храмах будет совершаться особое великопостное богослужение, посвященное памяти преподобной Марии Египетской. Она жила очень давно, но ее жизнеописание все еще не потеряло актуальность. Подробнее о святой, считающейся покровительницей кающихся женщин, и о совершенном ею подвиге, рассказывает клирик псковского храма святого благоверного князя Александра Невского иерей Максим Васильев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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