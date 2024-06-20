«Пастырь»: О значении Дня Святой Троицы

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

Ведущий - священник отец Антоний сегодня рассуждает о значении Дня Святой Троицы – одного из главных христианских праздников, который отмечается на 50-й день после Пасхи, 23 июня.

Источник: ПЛН-FM