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«Пастырь»: Золотое правило нравственности

11.10.2024 08:30 «ПЛН-FM»

Сегодня, 11 октября, на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

Ведущий очередного выпуска - священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора. Он рассказал о золотом правиле нравственности. 

 

Источник: ПЛН-FM



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