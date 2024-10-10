«Пастырь»: Золотое правило нравственности

Сегодня, 11 октября, на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

Ведущий очередного выпуска - священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора. Он рассказал о золотом правиле нравственности.

Источник: ПЛН-FM