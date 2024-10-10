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«Пастырь»: Золотое правило нравственности
11.10.2024 08:30 «ПЛН-FM»
Сегодня, 11 октября, на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.
Ведущий очередного выпуска - священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора. Он рассказал о золотом правиле нравственности.
Источник: ПЛН-FM
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