«Пастырь»: О молитве «Отче наш»

Церковная жизнь неразрывно связана с молитвой. Сегодня ведущий очередного выпуска - священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора — предлагает поговорить о молитве, текст которой должен знать каждый человек, считающий себя православным. Это молитва «Отче наш», автором которой является сам Иисус Христос.

Источник: ПЛН-FM