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«Пастырь»: О молитве «Отче наш»
08.11.2024 09:00 «ПЛН-FM»
Церковная жизнь неразрывно связана с молитвой. Сегодня ведущий очередного выпуска - священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора — предлагает поговорить о молитве, текст которой должен знать каждый человек, считающий себя православным. Это молитва «Отче наш», автором которой является сам Иисус Христос.
Источник: ПЛН-FM
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