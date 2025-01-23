«Пастырь»: Может ли святая вода помочь в очищении души?

В минувшее воскресенье Русская православная церковь отмечала Крещение Господне или Богоявление. В этот день в храмах принято освещать воду. Есть и народные обычаи, связанные с купанием в ледяной воде. Весь праздник Крещения наполнен символикой освящения, очищения. Что вызывает в нас желание очиститься? Способен ли глоток святой воды помочь в очищении души? На эти темы рассуждает священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора.

Источник: ПЛН-FM