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«Пастырь»: Великий Пост
14.03.2025 08:30 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.
Ведущий нового выпуска — иеромонах Авенир, насельник Псково-Печерского монастыря — предлагает поговорить о Великом посте.
Источник: ПЛН-FM
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