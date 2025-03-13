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«Пастырь»: Великий Пост

14.03.2025 08:30 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

Ведущий нового выпуска — иеромонах Авенир, насельник Псково-Печерского монастыря — предлагает поговорить о Великом посте.

 

Источник: ПЛН-FM



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