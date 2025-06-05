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«Пастырь»: Праздник Святой Троицы
06.06.2025 09:00 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. В новом выпуске священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, расскажет о празднике Святой Троицы, который будет совершаться буквально на днях, в восьмое воскресенье после Пасхи.
Источник: ПЛН-FM
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