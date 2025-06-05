«Пастырь»: Праздник Святой Троицы

Это программа, в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. В новом выпуске священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, расскажет о празднике Святой Троицы, который будет совершаться буквально на днях, в восьмое воскресенье после Пасхи.

Источник: ПЛН-FM