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Премьера на ПЛН FM: познавательный проект «Занимательная археология»
12.02.2025 12:50 «ПЛН-FM»
В эфире «ПЛН FM» - премьера. Сегодня стартовал новый познавательный проект «Занимательная археология».
Известный псковский археолог Александр Михайлов, автор и ведущий проекта рассказал о буднях и уникальных находках, об особенностях археологии Псковской земли, о тайнах которые хранит земля древней Псковщины и удивительных открытиях.
Похожа ли работа настоящих археологов на жизнь киношного Индианы Джонса?
Каждый ли археолог мечтает найти «свое золото Шлимана»?
Как «путешествовать во времени” с помощью лопаты и других «инструментов» археолога?
Об этом и многом другом, доступно и нескучно - в новом проекте «ПЛН FM» «Занимательная археология» с Александром Михайловым.
Источник: ПЛН-FM
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