Премьера на ПЛН FM: познавательный проект «Занимательная археология»

В эфире «ПЛН FM» - премьера. Сегодня стартовал новый познавательный проект «Занимательная археология».

Известный псковский археолог Александр Михайлов, автор и ведущий проекта рассказал о буднях и уникальных находках, об особенностях археологии Псковской земли, о тайнах которые хранит земля древней Псковщины и удивительных открытиях.

Похожа ли работа настоящих археологов на жизнь киношного Индианы Джонса?

Каждый ли археолог мечтает найти «свое золото Шлимана»?

Как «путешествовать во времени” с помощью лопаты и других «инструментов» археолога?

Об этом и многом другом, доступно и нескучно - в новом проекте «ПЛН FM» «Занимательная археология» с Александром Михайловым.

Источник: ПЛН-FM