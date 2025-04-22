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«Занимательная археология»: Изборск, или Причем тут Трувор?

23.04.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Почти все знают про Труворово городище в Старом Изборске. Каждый экскурсовод пересказывает легенду о призвании варягов и Труворе. Имеет ли отношение Трувор к Изборску? Что представлял собой Изборск во времена варягов? Правда ли, что он стоял на пути «из варяг в греки»? Об этом сегодня расскажет ведущий программы - начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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