«Занимательная археология»: Изборск, или Причем тут Трувор?

Почти все знают про Труворово городище в Старом Изборске. Каждый экскурсовод пересказывает легенду о призвании варягов и Труворе. Имеет ли отношение Трувор к Изборску? Что представлял собой Изборск во времена варягов? Правда ли, что он стоял на пути «из варяг в греки»? Об этом сегодня расскажет ведущий программы - начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.

Источник: ПЛН-FM