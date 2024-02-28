«Зверьё моё»: Как животные влияют на жизнь и здоровье человека
29.02.2024 08:27 «ПЛН-FM»
К ведущей Ульяне Лаблюк пришла практикующий психолог Олеся Бабурина и рассказала о роли домашних животных в жизни человека:
- какое влияние четвероногие могут оказывать на психику хозяина?
- как они формируют нравственные качества детей?
- какие нюансы стоит учитывать перед тем, как завести питомца для ребенка?
- действительно ли кошки и собаки способны перетягивать на себя болезни человека?
Источник: ПЛН-FM
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