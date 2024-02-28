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«Зверьё моё»: Как животные влияют на жизнь и здоровье человека

29.02.2024 08:27 «ПЛН-FM»

К ведущей Ульяне Лаблюк пришла практикующий психолог Олеся Бабурина и рассказала о роли домашних животных в жизни человека:

  • какое влияние четвероногие могут оказывать на психику хозяина?
  • как они формируют нравственные качества детей?
  • какие нюансы стоит учитывать перед тем, как завести питомца для ребенка?
  • действительно ли кошки и собаки способны перетягивать на себя болезни человека?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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