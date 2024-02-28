«Зверьё моё»: Как животные влияют на жизнь и здоровье человека

К ведущей Ульяне Лаблюк пришла практикующий психолог Олеся Бабурина и рассказала о роли домашних животных в жизни человека:

какое влияние четвероногие могут оказывать на психику хозяина?

как они формируют нравственные качества детей?

какие нюансы стоит учитывать перед тем, как завести питомца для ребенка?

действительно ли кошки и собаки способны перетягивать на себя болезни человека?

Источник: ПЛН-FM