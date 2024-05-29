«Зверье мое»: Звезды псковского СИЗО

К ведущей Ульяне Лаблюк приходили начальник кинологического отделения СИЗО-1 УФСИН по Псковской области Ольга Гребешкова и её спаниель Джесси. Гостья расскажет о своем пути в кинологию, особенностях службы в следственном изоляторе, участии в соревнованиях и о заслугах своей подопечной.

Источник: ПЛН-FM