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«Зверье мое»: О помощи онкобольным животным

13.06.2024 08:35 «ПЛН-FM»

К ведущей Ульяне Лаблюк пришли учредитель и руководитель благотворительного фонда помощи животным с онкозаболеваниями, врач-онколог, кандидат наук, доцент РОСБИОТЕХ, генеральный директор ветеринарной клиники «Зоогаллерея» Юлия Меликова и директор детского технопарка «Кванториум Псков» Надежда Григорьева. Они рассказали о совместной с благотворительным фондом смене «Будь рядом», которая завершилась в псковском кванториуме на прошлой неделе, как часто возникают онкозаболевания у братьев меньших и какую роль в этом играет диспансеризация.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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