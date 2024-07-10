www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 апреля 1 июля 26 июня Телефон прямого эфира 1 июля 29 мая 1 мая 18 июня 2 июля 12 июня 11 июня 28 июня 27 июня 27 июня 1 мая 5 апреля

«Зверьё моё»: Как сохранить здоровье питомца летом

11.07.2024 08:30 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё». На этот раз ведущая Ульяна Лаблюк решила поговорить о том, как сохранить здоровье питомца в летний период. 

В студию пришел ветеринарный врач - травматолог, хирург, эндоскопист ветклиники «Любовь и Забота» Иван Никифоров. Он рассказал, какие проблемы со здоровьем питомцев носят сезонный характер, и как их от этого уберечь. Почему нельзя оставлять животное в «горячем» автомобиле? Как помочь четвероногому в случае перегрева? Много ли обращений по части укусов клещей? Что делать в случае, если собаку укусила змея? Можно ли купать кошку, страдающую от жары? 

Об этом и многом другом  — в новом выпуске проекта «Зверье моё».

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Что думаете об этом празднике?









  смотреть результаты



День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Что думаете об этом празднике?









  смотреть результаты