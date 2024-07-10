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«Зверьё моё»: Как сохранить здоровье питомца летом
11.07.2024 08:30 «ПЛН-FM»
На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё». На этот раз ведущая Ульяна Лаблюк решила поговорить о том, как сохранить здоровье питомца в летний период.
В студию пришел ветеринарный врач - травматолог, хирург, эндоскопист ветклиники «Любовь и Забота» Иван Никифоров. Он рассказал, какие проблемы со здоровьем питомцев носят сезонный характер, и как их от этого уберечь. Почему нельзя оставлять животное в «горячем» автомобиле? Как помочь четвероногому в случае перегрева? Много ли обращений по части укусов клещей? Что делать в случае, если собаку укусила змея? Можно ли купать кошку, страдающую от жары?
Об этом и многом другом — в новом выпуске проекта «Зверье моё».
Источник: ПЛН-FM
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