«Зверьё моё»: Как сохранить здоровье питомца летом

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё». На этот раз ведущая Ульяна Лаблюк решила поговорить о том, как сохранить здоровье питомца в летний период.

В студию пришел ветеринарный врач - травматолог, хирург, эндоскопист ветклиники «Любовь и Забота» Иван Никифоров. Он рассказал, какие проблемы со здоровьем питомцев носят сезонный характер, и как их от этого уберечь. Почему нельзя оставлять животное в «горячем» автомобиле? Как помочь четвероногому в случае перегрева? Много ли обращений по части укусов клещей? Что делать в случае, если собаку укусила змея? Можно ли купать кошку, страдающую от жары?

Об этом и многом другом — в новом выпуске проекта «Зверье моё».

Источник: ПЛН-FM