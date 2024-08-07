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«Зверье мое»: Что нужно знать о морских свинках
08.08.2024 08:45 «ПЛН-FM»
К ведущей Ульяне Лаблюк пришли Анастасия - студентка третьего курса Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова - и ее морская свинка Хрюня.
У Хрюни довольно интересная судьба - это самый настоящий «служебный» морской свин, который был подопытным экземпляром в вузе. Что это были за опыты? Почему студенты выстраиваются в очередь за «отработавшими» животными? Каковы главные особенности морских свинок и чем они отличаются от хомяков? В каком уходе нуждаются и какие «сюрпризы» могут преподнести владельцам?
Источник: ПЛН-FM
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