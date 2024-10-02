«Зверьё моё»: Куда отправляются собаки после службы

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё». Несколько предыдущих выпусков были посвящены собакам на службе в УФСИН России по Псковской области. На этот раз ведущая Ульяна Лаблюк предложила поговорить о тех, кто уже отдал свой долг и вышел на пенсию.

В студию пришли кинолог отдела по конвоированию Станислав Фёдоров и бельгийская овчарка малинуа по кличке Гор. Трудовые будни пса позади, сегодня он наслаждается заслуженным отдыхом. Чем он отличился за время службы, и чем занимается сегодня? В чём залог успешной работы и результативных выступлений на соревнованиях? Какими качествами должен обладать человек, который хочет стать кинологом, и какие характеристики важны для его четвероногого напарника? С чего начать воспитание питомца, даже если вы завели его просто для души?

Источник: ПЛН-FM