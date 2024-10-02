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«Зверьё моё»: Куда отправляются собаки после службы

03.10.2024 08:40 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё». Несколько предыдущих выпусков были посвящены собакам на службе в УФСИН России по Псковской области. На этот раз ведущая Ульяна Лаблюк предложила поговорить о тех, кто уже отдал свой долг и вышел на пенсию. 

В студию пришли кинолог отдела по конвоированию Станислав Фёдоров и бельгийская овчарка малинуа по кличке Гор. Трудовые будни пса позади, сегодня он наслаждается заслуженным отдыхом. Чем он отличился за время службы, и чем занимается сегодня? В чём залог успешной работы и результативных выступлений на соревнованиях? Какими качествами должен обладать человек, который хочет стать кинологом, и какие характеристики важны для его четвероногого напарника? С чего начать воспитание питомца, даже если вы завели его просто для души?

 

Источник: ПЛН-FM



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