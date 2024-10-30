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«Зверьё моё»: Плюсы и минусы домашних крыс

31.10.2024 08:40 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё». На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришла её коллега Олесия Кривченкова со своей подопечной Скини. 

Гостья рассказала об особенностях содержания декоративных крыс и важности правильного ухода за ними. Чем эти грызуны отличаются от всех остальных? Насколько это тактильные животные, и склонны ли они портить вещи? Зачем крысе-сфинксу хозяйский капюшон? Какие звуки она издаёт по ночам и как ладит с другими животными? Какие проблемы со здоровьем характерны для таких питомцев? 

 

Источник: ПЛН-FM



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