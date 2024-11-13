«Зверьё моё»: Мексиканская голая собака

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё».

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли главный редактор ПЛН FM Константин Калиниченко и руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева.

Речь шла об их питомце Кайросе - мексиканской голой собаке. Как представитель одной из древнейших пород оказался в Пскове? Комфортно ли ему в суровых условиях Северо-Запада? Какой характер у ксолоитцкуинтли, и в каком уходе они нуждаются? Как реагируют прохожие на «божественную сущность»?

Источник: ПЛН-FM