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«Зверьё моё»: Водяной дракон, мраморный рак и кошка

12.12.2024 08:45 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё».

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли псковичка Анна и её дочь Вера - хозяйки рака Николая, который недавно родил 50 детей, аксолотля, которого также называют водяным драконом, и кошки.

Гости рассказали об особенностях аквариумной экзотики и о том, как все перечисленные питомцы уживаются в одном доме. 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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