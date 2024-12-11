«Зверьё моё»: Водяной дракон, мраморный рак и кошка

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё».

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли псковичка Анна и её дочь Вера - хозяйки рака Николая, который недавно родил 50 детей, аксолотля, которого также называют водяным драконом, и кошки.

Гости рассказали об особенностях аквариумной экзотики и о том, как все перечисленные питомцы уживаются в одном доме.

Источник: ПЛН-FM