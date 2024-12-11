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«Зверьё моё»: Водяной дракон, мраморный рак и кошка
12.12.2024 08:45 «ПЛН-FM»
На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё».
На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли псковичка Анна и её дочь Вера - хозяйки рака Николая, который недавно родил 50 детей, аксолотля, которого также называют водяным драконом, и кошки.
Гости рассказали об особенностях аквариумной экзотики и о том, как все перечисленные питомцы уживаются в одном доме.
Источник: ПЛН-FM
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