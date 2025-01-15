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«Зверьё моё»: Каким выдался 2024-й год для псковского зооприюта «Лесопилка»

16.01.2025 09:00 «ПЛН-FM»

16 января на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё». На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришла руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

Гостья рассказала, каким был прошедший год для псковского приюта «Лесопилка», какими достижениями запомнился и чем отличался от предыдущих. Активно ли ведется пристройство? Все ли животные получили подарки на новогодних праздниках, и как их отмечали зоозащитники? Как обстоят дела со строительством нового приюта? Много ли на улицах Пскова ответственных собаководов? Как помочь братьям меньшим, у которых нет хозяев? 

Об этом и многом другом - в сегодняшнем эфире.

 

Источник: ПЛН-FM



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