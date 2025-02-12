«Зверьё моё»: Всё о содержании и уходе за мопсами

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё».

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли владелица псковского питомника мопсов «Элин Паг» Эльвира Бельская и один из её подопечных Марк. Гостья рассказала об особенностях породы, нюансах содержания и ухода за мопсами.

В чём нуждаются собаки-брахицефалы зимой и летом, и для чего им в детстве подвязывают уши? На что обращать внимание хозяевам, чтобы сохранить здоровье питомца? Как выбрать рацион? Каким критериям должен соответствовать потенциальный владелец? Что подразумевают выставки для собак, и чем они интересны обычным посетителям?

Об этом и многом другом - в сегодняшнем эфире.

Источник: ПЛН-FM