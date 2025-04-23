www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
1 апреля 28 февраля 18 апреля 22 апреля 27 марта Телефон прямого эфира 21 апреля 30 января 6 марта 14 апреля 28 марта 11 апреля 15 апреля 30 января 22 апреля 22 апреля

«Зверье мое»: Бернский зенненхунд — особенности и уход

24.04.2025 08:50 «ПЛН-FM»

К ведущей Ульяне Лаблюк приходили владелица псковского питомника бернских зенненхундов Анастасия Полинская и ее подопечный по кличке Крафт, который недавно стал отцом. Гости студии рассказали, какими должны быть условия содержания бернских зенненхундов и как за ними ухаживать.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Не пора ли отключать отопление?








  смотреть результаты



Не пора ли отключать отопление?








  смотреть результаты