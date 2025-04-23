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«Зверье мое»: Бернский зенненхунд — особенности и уход
24.04.2025 08:50 «ПЛН-FM»
К ведущей Ульяне Лаблюк приходили владелица псковского питомника бернских зенненхундов Анастасия Полинская и ее подопечный по кличке Крафт, который недавно стал отцом. Гости студии рассказали, какими должны быть условия содержания бернских зенненхундов и как за ними ухаживать.
Источник: ПЛН-FM
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