«Изборские истории»: «Израненная земля Донбасса» и другие выставочные проекты

Слушайте новый выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории».

Главные темы:

На защите Российской государственности: в исторической экспозиции музея открылась выставка живописи «Израненная земля Донбасса»;

«Служить России словом и душой…»: сразу две выставки, посвященные истории российской дипломатии, работают в усадьбе Белянина;

«Через годы, через расстояния»: выставочный зал Изборского музея-заповедника участвует в масштабном проекте Государственного музейно-выставочного Центра «РОСИЗО» и Союза художников России «Связь поколений».

«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Источник: ПЛН-FM