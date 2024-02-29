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«Изборские истории»: «Израненная земля Донбасса» и другие выставочные проекты

01.03.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории».

Главные темы:

  • На защите Российской государственности: в исторической экспозиции музея открылась выставка живописи «Израненная земля Донбасса»;

  • «Служить России словом и душой…»: сразу две выставки, посвященные истории российской дипломатии, работают в усадьбе Белянина;

  • «Через годы, через расстояния»: выставочный зал Изборского музея-заповедника участвует в масштабном проекте Государственного музейно-выставочного Центра «РОСИЗО» и Союза художников России «Связь поколений».

 

 

«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Источник: ПЛН-FM



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