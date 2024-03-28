12:50 «Изборские истории»: Картины и судьбы, весна в Изборске и «Боговы полотенца королевства Сетомаа»
28.03.2024 14:00 «Сообразим на троих»: Теракт и общественный договор, борьба с коррупцией и повышение тарифов на ЖКУ
28.03.2024 13:05 «Коммунальный ликбез»: Формирование комфортной городской среды в вопросах и ответах
«Изборские истории»: Картины и судьбы, весна в Изборске и «Боговы полотенца королевства Сетомаа»
29.03.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории».
Главные темы:
- Картины и судьбы: от соцреализма – к реальности. В выставочном зале музея работает выставка советской и постсоветской живописи «Связь поколений»;
- «Встречай весну в Изборске!». Памятник природы «Изборско-Мальская долина» готовится встретить высокий туристический сезон;
- «Боговы полотенца королевства Сетомаа». В музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово открылась новая этнографическая выставка.
«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».
Источник: ПЛН-FM
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