«Изборские истории»: Картины и судьбы, весна в Изборске и «Боговы полотенца королевства Сетомаа»

Слушайте новый выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории».

Главные темы:

Картины и судьбы: от соцреализма – к реальности. В выставочном зале музея работает выставка советской и постсоветской живописи «Связь поколений»;

«Встречай весну в Изборске!». Памятник природы «Изборско-Мальская долина» готовится встретить высокий туристический сезон;

«Боговы полотенца королевства Сетомаа». В музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово открылась новая этнографическая выставка.

«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Источник: ПЛН-FM