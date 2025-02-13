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«Изборские истории»: Живая икона патриотизма и конкурс экологического рисунка

14.02.2025 19:00 «ПЛН-FM»

Заголовки выпуска:

  • Живая икона патриотизма. Как музей создает образ Родины

  • Во имя Великой Победы: К Дню защитника Отечества в Изборске откроется выставка «Крепость»

  • «В ней есть душа, в ней есть свобода»: Музей-заповедник «Изборск» приглашает к участию в конкурсе детского экологического рисунка «Берегите природу».

Авторская программа журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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