12:35 «Хайпожоры»: Telegram в шаге от престола, видеоплатформа Wildberries и запрет рекламы эзотерических услуг
20.03.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужен ли законопроект об упрощенном порядке исключения памятников из регионального списка ОКН?
20.03.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Нюансы переговорного процесса, партии на марше и где в Пскове место Довмонту?
19.03.2025 14:00 «Собственной персоной»: Петр Алексеенко о выборах в обкоме КПРФ, внутрипартийной оппозиции и планах на третий срок
«Изборские истории»: Воинский подвиг сквозь столетия русской истории
21.03.2025 18:50 «ПЛН-FM»
На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории».
Заголовки выпуска:
- Подвиг сквозь века. Продолжает работу межмузейный выставочный проект «Крепость».
- Театр фотогеничен. В доме Белянина открыта выставка, представляющая историю отечественной театральной фотографии.
- Плат узорчатый: и тепло, и в розах. В доме купца Шведова работает выставка уникальных павловопосадских платков и шалей.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати