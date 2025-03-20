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«Изборские истории»: Воинский подвиг сквозь столетия русской истории

21.03.2025 18:50 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории».

Заголовки выпуска:

  • Подвиг сквозь века. Продолжает работу межмузейный выставочный проект «Крепость».
  • Театр фотогеничен. В доме Белянина открыта выставка, представляющая историю отечественной театральной фотографии.
  • Плат узорчатый: и тепло, и в розах. В доме купца Шведова работает выставка уникальных павловопосадских платков и шалей.

 

Источник: ПЛН-FM



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