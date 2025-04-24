18:50 «Изборские истории»: «Победители» на все времена, «Крепость» как связь поколений и «Портрет цветка. И не только…»
14:00 «Квартирник»: Автор электронной музыки Владислав Тясто о модной музыке и потребностях слушателей
24.04.2025 18:20 «Дневной дозор»: О влиянии банковской ставки и изменений в кредитной политике на рынок недвижимости
«Изборские истории»: «Победители» на все времена, «Крепость» как связь поколений и «Портрет цветка. И не только…»
25.04.2025 18:50 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах «ПЛН FM» очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».
Заголовки выпуска:
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Никто не забыт, и ничто не забыто. В Никольском захабе Изборской крепости открывается выставка «Победители», посвященная 80-летию Великой Победы.
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От дружины Александра Невского – к защитникам Донбасса. Продолжает работу выставочный проект «Крепость».
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Что такое «портрет цветка»? В доме Белянина открылась выставка ботанической иллюстрации.
Источник: ПЛН-FM
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