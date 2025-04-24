«Изборские истории»: «Победители» на все времена, «Крепость» как связь поколений и «Портрет цветка. И не только…»

Слушайте на волнах «ПЛН FM» очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Заголовки выпуска:

Никто не забыт, и ничто не забыто. В Никольском захабе Изборской крепости открывается выставка «Победители», посвященная 80-летию Великой Победы.

От дружины Александра Невского – к защитникам Донбасса. Продолжает работу выставочный проект «Крепость».

Что такое «портрет цветка»? В доме Белянина открылась выставка ботанической иллюстрации.

Источник: ПЛН-FM