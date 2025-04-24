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«Изборские истории»: «Победители» на все времена, «Крепость» как связь поколений и «Портрет цветка. И не только…»

25.04.2025 18:50 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах «ПЛН FM» очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Заголовки выпуска:

  • Никто не забыт, и ничто не забыто. В Никольском захабе Изборской крепости открывается выставка «Победители», посвященная 80-летию Великой Победы.

  • От дружины Александра Невского – к защитникам Донбасса. Продолжает работу выставочный проект «Крепость».

  • Что такое «портрет цветка»? В доме Белянина открылась выставка ботанической иллюстрации.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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