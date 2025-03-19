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«Креативная экономика»: Как начать свое дело и чем может помочь государство

20.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Креативная экономика».

Ведущий Константин Калиниченко и руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова обсудили актуальные вопросы развития и меры поддержки малого бизнеса в регионе.

Основные темы эфира:

  • актуальные вопросы развития и меры поддержки малого бизнеса;
  • как начать свое дело в сфере креативной экономики;
  • чем бизнесу может помочь государство.

 

Источник: ПЛН-FM



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