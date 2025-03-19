«Креативная экономика»: Как начать свое дело и чем может помочь государство

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Креативная экономика».

Ведущий Константин Калиниченко и руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова обсудили актуальные вопросы развития и меры поддержки малого бизнеса в регионе.

Основные темы эфира:

актуальные вопросы развития и меры поддержки малого бизнеса;

как начать свое дело в сфере креативной экономики;

чем бизнесу может помочь государство.

Источник: ПЛН-FM