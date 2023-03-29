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«Коммунальный ликбез»: Как жильцам добиться исполнения всех пунктов договора с «управляйкой»?

30.03.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - старший по дому и директор УК «Новый квартал» Антон Васильев. Ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов поговорил с ним о том, как жильцам добиться исполнения всех пунктов договора с УК и как поменять плохую «управляйку».

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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