«Коммунальный ликбез»: Как жильцам добиться исполнения всех пунктов договора с «управляйкой»?

Гость студии - старший по дому и директор УК «Новый квартал» Антон Васильев. Ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов поговорил с ним о том, как жильцам добиться исполнения всех пунктов договора с УК и как поменять плохую «управляйку».

Источник: ПЛН-FM