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«Коммунальный ликбез»: Как жильцам добиться исполнения всех пунктов договора с «управляйкой»?
30.03.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - старший по дому и директор УК «Новый квартал» Антон Васильев. Ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов поговорил с ним о том, как жильцам добиться исполнения всех пунктов договора с УК и как поменять плохую «управляйку».
Источник: ПЛН-FM
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