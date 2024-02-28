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«Коммунальный ликбез»: Капремонт в вопросах и ответах

29.02.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Тема нового выпуска - «Капремонт в вопросах и ответах». Гость студии - и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов.

Каков процент исполнения планов капремонта прошлого года? Какие были сложности? Сколько домов планируется отремонтировать в регионе в этом году? Как много домов выбрали накопительные счета? Какова собираемость платежей? Как жильцы могут контролировать качество ремонта своего дома? Об этом и многом другом — в течение ближайших 30 минут.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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