«Коммунальный ликбез»: Формирование комфортной городской среды в вопросах и ответах

Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Коммунальный ликбез», в которой член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов вместе с приглашенными экспертами простыми словами рассказывает о сложных темах ЖКХ-проблематики.

Сегодня разговор был п освящен реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области. Гость студии - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Источник: ПЛН-FM