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«Коммунальный ликбез»: Формирование комфортной городской среды в вопросах и ответах
28.03.2024 13:05 «ПЛН-FM»
Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Коммунальный ликбез», в которой член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов вместе с приглашенными экспертами простыми словами рассказывает о сложных темах ЖКХ-проблематики.
Сегодня разговор был п освящен реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области. Гость студии - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.
Источник: ПЛН-FM
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