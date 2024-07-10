www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
11 июня 28 июня 1 июля 27 июня 2 июля 26 июня 29 мая 1 мая 1 июля Телефон прямого эфира 18 июня 5 апреля 12 июня 27 июня 18 июня 12 июня

«Коммунальный ликбез»: Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в вопросах и ответах

11.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - заместитель председателя комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Белоносова. Она рассказала, как формируются тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Ведущий - Алексей Кириллов.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Что думаете об этом празднике?









  смотреть результаты



День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Что думаете об этом празднике?









  смотреть результаты