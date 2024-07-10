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«Коммунальный ликбез»: Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в вопросах и ответах
11.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - заместитель председателя комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Белоносова. Она рассказала, как формируются тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Ведущий - Алексей Кириллов.
Источник: ПЛН-FM
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