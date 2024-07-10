«Коммунальный ликбез»: Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в вопросах и ответах

Гость студии - заместитель председателя комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Белоносова. Она рассказала, как формируются тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Ведущий - Алексей Кириллов.

Источник: ПЛН-FM