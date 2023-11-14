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«Метражи»: Как обезопасить сделку с недвижимостью?

15.11.2023 19:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущий, генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко предлагает поговорить о том, как обезопасить сделку с недвижимостью.

Кто больше рискует при проведении сделки с недвижимостью – продавец или покупатель?Какие мошеннические схемы чаще всего встречаются при покупке или продаже недвижимости? Какие «симптомы» у потенциально подозрительной сделки? Эти и другие вопросы Роман Максименко обсудил с судебным юристом, руководителем юридического департамента ООО «Этажи-Псков» Марией Дроздовой.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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